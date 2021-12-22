В Днепре возле школы нашли два трупа: задержаны трое мужчин и девица

21 декабря, около 9:00 на улице Терещенковской, возле школы №131, нашли тела двоих мужчин в крови. На их телах были следы побоев и ножевых ранений. Лицо одного из убитых было обезображено.

В этот же день полицейские разыскали и задержали четверых подозреваемых — троих парней и девушку. Об этом сообщает Информатор, ссылаясь на собственные источники.

По непроверенной информации, компания из троих парней и одной девушки возрастом до 27 праздновали день рождения. В какой-то момент им на глаза попались двое мужчин, сообщается, что бездомных. Один из компании неожиданно начал их избивать, потом достал нож и стал наносить удары им. После этого нашел фрагмент бетонной плиты и стал бросать на лица убитым.

Сейчас всех четверых задержали. Следователи проводят следственные действия и выясняют все обстоятельства случившегося.