В Днепре вынесен приговор убийце

В Днепре конфликт в одном из кафе закончился убийством — суд вынес приговор злоумышленнику.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Днепропетровской области.

В феврале 2017 года в одном из кафе Днепра между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подсудимый нанес смертельный ножевой удар пострадавшему в грудную клетку. Нападавшим оказался 35-летний гражданин Молдовы.

Свою вину мужчина не признал, однако она полностью была доказана стороной обвинителя.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 10 лет лишения свободы.