В Днепре задержали хулиганов, перевернувших Ханукию в центре города

В Днепре задержали вандалов, которые повалили Ханукию в центре города.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на Объединенную еврейскую общину.

В Днепре 29 ноября под утро группа молодых людей перевернула Ханукальный светильник (десятисвечник). Парни раскачали конструкцию, вследствие чего она рухнула. Они успели заснять всё на камеру и скрыться места преступления.

Главный раввин Днепра Шмуэль Каминецкий сообщил, что вандалов задержали. Выяснилось, что молодым людям по 18 лет. Парни находились в состоянии алкогольного опьянения, когда повалили Ханукальный светильник в центре Днепра.