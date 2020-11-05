В Днепре задержали пару мошенников из России, находящихся в международном розыске

В Днепре двое мошенников, граждан Российской Федерации, прятались от международного розыска на съемной квартире: полиция задержала иностранцев и вскоре их экстрадируют на родину.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Днепропетровской области.

Ка было установлено, в 2013-2014 годах женщина заключила договор о совместном строительстве квартиры в многоквартирном доме в городе Анапа на Черноморском побережье РФ. В дальнейшем она не выполнила обязательств, предусмотренных документом, и завладела деньгами в сумме более 1 200 000 рублей. Второй мошенник, мужчина, в 2010 году получил деньги и оформил договор о долевом участии в строительстве недвижимости в Анапе. Впоследствии он продал объект третьему лицу, а 14 500 000 рублей присвоил.

В 2015 году, скрываясь от правоохранительных органов Российской Федерации, мошенники пересекли государственную границу и переехали в Украину. Для получения удостоверения на право временного проживания на территории Украины, они заключили фиктивные браки и переехали в Днепр, где скрывались на съемной квартире. Мошенников объявили в международный розыск.

3 ноября сотрудники управления уголовного розыска ГУНП в Днепропетровской области задержали 55-летнего мужчину и 51-летнюю женщину согласно ст. 208 УПК Украины и доставили в изолятор временного содержания (ИВС). В дальнейшем их экстрадируют на родину, где они понесут наказание за мошенничество в особо крупном размере.