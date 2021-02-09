В Днепре зарезали 27-летнюю женщину

В Днепре сегодня, 8 февраля, на улице Князя Владимира Великого убили 27-летнюю женщину.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на собственные источники.

20-летняя девушка ушла из своей квартиры (расположенной на улице Князя Владимира Великого) по делам — отлучилась буквально на пару часов. Придя домой, горожанка обнаружила открытую входную дверь, а на кухне — малознакомую женщину в крови.

На место происшествия приехали полицейские и скорая, медики констатировали смерть днепрянки.

Вероятно, женщину ударили ножом, который лежал на кухне. По предварительной информации, убитая имела интимные связи с 20-летней хозяйкой квартиры.