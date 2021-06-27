В Днепре женщина ударила ножом сожителя, которому не понравилась ее стряпня

В Днепре 58-летняя женщина, во время внезапно возникшего конфликта, схватила нож и ударила своего сожителя из-за сделанного им замечания.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на собственные источники.

Происшествие произошло в одной из квартир многоэтажки, расположенной на улице Агнии Барто. По имеющейся информации, 58-летняя женщина приготовила ужин своему 32-летнему сожителю. Когда они сели ужинать и при этом начали выпивать, мужчина сделал замечание своей возлюбленной по поводу ее неумения готовить. В результате этого между сожителями возник конфликт, во время которого женщина схватила нож и ударила им в живот мужчину.

После этого женщина сама вызвала скорую и полицию и рассказала им о том, что произошло. Приехавшие медики увезли раненого мужчину в 6-ю горбольницу с резаной раной живота. Состояние пострадавшего на данный момент неизвестно. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. Все обстоятельства данного инцидента, который мог закончиться трагически, будут устанавливать правоохранители.