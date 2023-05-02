Кіберполіцейські Прикарпаття викрили інтернет-шахрайку, яка продавала неіснуючий товар

Прикарпатка розміщувала яскраві оголошення з продажу одягу на одній із популярних інтернет-платформ, однак після оплати завдатку товар клієнти так і не отримували. Жертвами шахрайки стали понад десяток громадян з різних областей України, яких вона ошукала на суму близько 50 тисяч гривень.

Злочинну діяльність задокументували співробітники кіберполіції в Івано-Франківській області спільно оперативниками Івано-Франківського районного управління поліції. Процесуальне керівництво здійснює окружна прокуратура Івано-Франківська.

В ході слідчих дій правоохоронці встановили, що 25-річна мешканка Івано-Франківська протягом тривалого часу у соціальній мережі створила фейкову сторінку, де виставляла на продаж речі. Головна умова – повна, або часткова передоплата.

Однак після надходження грошей на банківську картку аферистка блокувала користувачів, а товар клієнти так і не отримували. Жертвами шахрайки стали понад 14 громадян.

Правоохоронці провели обшук в помешканні жінки де вилучено мобільні телефони, сім-карти, банківські платіжні карти, чорнові записи та інші речові докази, що підтверджують її злочину діяльність.

Слідчі повідомили про підозру зловмисниці у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 1, 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Йдеться про шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому.

За скоєне підозрюваній загрожує максимальне покарання позбавлення волі на строк до трьох років.

Остаточну кількість потерпілих та суму, отриману злочинним шляхом, правоохоронці наразі встановлюють.

Поліцейські вкотре наголошують громадянам: задля уникнення подібних ситуацій, сплачуйте кошти за покупки тільки після того, як отримаєте товар і пересвідчитеся, що він якісний і відповідає всім вимогам.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини