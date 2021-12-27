В Днепре женщина «заминировала» предприятие и «убила» мужа

В Днепре женщина позвонила в полицию и сообщила о минировании предприятия и о том, что она убила своего мужа.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Днепропетровской области.

Днем 26 декабря в полицию на линию «102» позвонила местная жительница и сообщила о том, что на Слобожанском проспекте заминировано предприятие. Также она сообщила, что убила своего мужа.

Патрульные перезвонили заявительнице и узнали, что она находится на улице Макарова. Как впоследствии оказалось, оба сообщения были ложными — никакого минирования предприятия и убийства не было. Установив местонахождение 38-летней днепрянки, патрульные задержали ее, надев наручники и применив силу, так как женщина вела себя агрессивно. При себе у нее был телефон, с которого она совершала звонки на линию «102». Гражданку доставили в отделение полиции. Теперь правоохранители будут устанавливать причины странного поведения женщины. Днепрянке теперь грозит уголовная ответственность за звонки с ложными сообщениями.