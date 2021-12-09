В Днепропетровской области мужчина похитил школьницу

В городе Марганец Днепропетровской области мужчина насильно затянул 16-летнюю девушку к себе в квартиру и стал требовать от нее вступить с ним в интимные отношения. Полиция задержала похитителя и доставила в отделение полиции.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на собственные источники.

Примерно в 23:00 во вторник, 7 декабря, ученица 10 класса шла по улице Парковой мимо одного из многоэтажных домов. В этот момент ее схватил за руку мужчина и насильно затащил к себе в квартиру, расположенную на первом этаже. Уже в квартире он начал домогаться несовершеннолетнюю и начал требовать вступить с ним в интимную связь.

Немного позднее в полицию пришло сообщение от местного жителя, который сказал, что на первом этаже дома на Парковой насильно удерживают девушку. Приехавшие на вызов правоохранители попали в квартиру к похитителю школьницы и задержали его. Мужчину доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.