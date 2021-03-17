У Києві молодика затримали за підозрою у пограбуванні магазину

Хлопець перетнув лінію каси з неоплаченим товаром, а коли зрозумів, що його помітили охоронці, почав тікати. Менш ніж за годину правоохоронці розшукали та затримали зловмисника. Відтепер йому загрожує до чотирьох років ув’язнення.

До чергової частини столичної поліції по спецлінії 102 надійшло повідомлення про те, що з одного із супермаркетів на вулиці Академіка Доброхотова невідомий викрав товар на суму понад три тисячі гривень. Для документування події виїхала слідчо-оперативна група.

Правоохоронці провели першочергові слідчі дії, переглянули відео з камер спостереження, поспілкувалися із свідками та очевидцями події.

З’ясувалося, що хлопець поклав до кошика продукти харчування, елітні напої та направився до виходу, не оплативши товар. Дії молодика помітили охоронці, які намагалися його зупинити, проте останній втік.

Охоронник, який наздоганяв правопорушника, передав інформацію про злочин дільничним, які неподалік відпрацьовували територію району. Менш ніж за годину поліцейські виявили зловмисника біля дверей власної квартири та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У руках хлопець тримав кошик магазину з награбованим товаром.

Слідчі повідомили 22-річному уродженцю Сумської області про підозру у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України та подали клопотання до суду, для обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Санкція статті передбачає позбавлення волі до чотирьох років.

Відділ комунікації поліції Києва