Раніше судимий киянин знову відправиться за ґрати за серію крадіжок з автомобілів

Маючи непогашену судимість, правопорушник викрадав відеореєстратори з машин, а у подальшому здавав їх у ломбард. За скоєне його засудили до трьох років та шести місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, події трапилися у вересні цього року на території Святошинського району Києва.

У ході відпрацювання території обслуговування поліцейські побачили підозрілого чоловіка та зупинили його для перевірки. При поверхневому огляді правоохоронці виявили у незнайомця відеореєстратор, походження якого він пояснити не зміг.

У ході досудового розслідування працівники поліції встановили, що 36-річний киянин розбивав вікна транспортних засобів та проникав до салону. Після чого викрадав відеоприлади із автівок та в подальшому здавав їх у ломбард. Правопорушник має дві судимості за майнові злочини та був достроково звільнений з місць позбавлення волі.

Вироком Святошинського районного суду у місті Києві за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі.

Окрім цього, на підставі ст. 71 (Призначення покарання за сукупністю вироків) Кримінального кодексу України, було вирішено частково приєднати невідбуте покарання та остаточно призначити зловмиснику покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки та 6 місяців.

Відділ комунікації поліції Києва