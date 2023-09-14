Добровільно обійняв посаду в окупаційній адміністрації Маріуполя – повідомлено про підозру колаборанту

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури заочно повідомлено про підозру 53-річному громадянину України за фактом добровільного зайняття посади в незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території Донецької області (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний, уродженець Донецької області, після захоплення м. Маріуполь Донецької області збройними формуваннями рф, з метою встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України, налагодив співпрацю з державою-агресором та добровільно погодився обійняти посаду у незаконному органі окупаційної адміністрації.

Працевлаштувавшись на посаду так званого «начальника отдела физической культуры, спорта и туризма администрации города Мариуполя», підозрюваний виконує організаційно-розпорядчі функції у створеному державою-агресором органі на тимчасово окупованій території Донецької області.

Колаборант взаємодіє з засобами масової інформації, бере участь у пропагандистських роликах з метою формування серед місцевого населення та світової спільноти враження про легітимність дій окупаційної влади.

Наразі підозрюваний продовжує обіймати вказану посаду у незаконному органі влади.

Слідство триває.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснюється СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Пресслужба Київської міської прокуратури