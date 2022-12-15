У Рівненському районі чоловік сокирою убив сина

Учора, 14 грудня, близько 14:30 до поліції надійшло повідомлення 42-річного жителя села Соснове колишнього Березнівського району, що у сусідньому населеному пункті Вілля його батько зарубав старшого брата.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, керівництво ВП № 4 (м. Березне), судово-медичний експерт і криміналістична лабораторія поліції області.

Під час проведення невідкладних слідчих дій поліцейські встановили, що близько 13:00 години між 85-річним батьком та його 53-річним сином виник конфлікт на сімейно-побутовому ґрунті, під час якого пенсіонер наніс останньому лезом сокири не менше двох ударів в область голови та по руках. Зловмисник пояснив, що син зловживав алкогольними напоями, постійно чіплявся до нього та принижував.

Отримані травми виявилися несумісні із життям — потерпілий загинув на місці події. Відповідно до лікарського свідоцтва смерть 53-річного чоловіка настала внаслідок масивної крововтрати та рани обличчя із пошкодженням судин.

Із місця події поліцейські вилучили речові докази, зокрема й знаряддя злочину.

85-річного жителя села Вілля затримали в порядку статті 208 КПК України. Через погіршення стану здоров’я його госпіталізували до лікарні, де забезпечено охорону.

За фактом умисного вбивства слідчі ВП № 4 (м. Березне) Рівненського РУП розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру.

У рамках кримінального провадження слідчі встановлюють усі обставини скоєного злочину.

Відділ комунікації поліції в Рівненській області