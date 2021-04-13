В днепровском социальном центре обнаружили тело месячного ребенка с гематомами по всему телу

Во вторник, 13 апреля в одном из социальных центров в Центральном районе Днепра нашли мертвое тело месячной девочки. По всему телу у нее были гематомы.

Тело ребенка обнаружили около 5:30. Об этом сообщает Информатор с места события.

Прибыв на место, медики констатировали смерть младенца и вызвали на место полицию и судмедэкспертов. Установить точное время смерти пока не удалось, тело уже успело покрыться трупными пятнами. В данный момент на месте работают следователи. По информации из личных источников, 41-летняя мать девочки находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Предварительно, ее задержали. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители.