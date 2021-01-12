В Донецькій області виявили підпільний цех з виготовлення алкогольних напоїв

Співробітники ГУ ДФС у Донецькій області спільно з ГУ УСБУ у Донецькій та Луганській областях, під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області під час проведення обшуків у торгівельних та житлових приміщеннях викрили діяльність групи осіб по незаконному виготовленню фальсифікованих алкогольних напоїв.

За результатами обшуків виявлено та вилучено понад 7 тис. пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв та близько 100 літрів спиртовмісної рідини, на загальну суму біля 700 тис. грн.

Вилучені товарно-матеріальні цінності передано на відповідальне зберігання. Наразі проводяться слідчо-розшукові дії.

Державна фіскальна служба України