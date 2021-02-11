В Донецкой области члены шайки присвоили ₴1,4 млн. соцвыплат умерших пенсионеров

В Донецкой области завершилось досудебное расследование в отношении группы из трех человек, которые завладели соцвыплатами умерших пенсионеров на сумму более 1,4 млн. грн.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.

«Группе лиц, которые завладели соцвыплатами умерших пенсионеров на сумму более 1,4 млн грн, грозит до 12 лет за решеткой. При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры завершено досудебное расследование в отношении жителя города Бахмута и двух жительниц города Дружковки и города Славянска, которые обвиняются в совершении ряда преступлений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на протяжении мая 2019 года по март 2020 года мужчина получал от жителей временно оккупированной территории Донецкой области копии документов умерших там пенсионеров. После этого, вместе с женой подделывал решения суда об установлении факта смерти и предоставлял их сообщнице — работнице Дружковского ГО Государственной регистрации актов гражданского состояния Восточного межрегионального управления министерства юстиции, которая выдавала свидетельства о смерти.

«В дальнейшем злоумышленник оформлял у «подкупленного» нотариуса доверенности якобы от родственников умерших. На основании поддельных документов он получал пенсионные начисления за три года и денежную помощь на погребение», — указано в сообщении.

За 11 месяцев правонарушители незаконно завладели государственными средствами на сумму свыше 1,4 млн грн.

Действия злоумышленников квалифицированы по ряду статей, в частности ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины, ч. Ч. 1, 3, 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины, ч. 2 ст. 28 (по предварительному сговору группой лиц) УК Украины, ч. ч. 1, 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины, ч. ч. 1, 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) УК Украины, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.