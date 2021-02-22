В Донецкой области осудили насильника 19 несовершеннолетних

В течение 2008-2017 годов житель Славянска устроил в частном доме так называемую студию, где снимал видеоматериалы порнографического характера с участием детей.

В Донецкой области к 15 годам заключения приговорен мужчина, который изнасиловал 19 несовершеннолетних.

Об этом сообщили в отделе информационной политики Донецкой областной прокуратуры.

Судом установлено, что в период с 2008-го по 2017 год 58-летний житель Славянска устроил в частном доме так называемую студию, где снимал видеоматериалы порнографического характера с участием детей, которые в дальнейшем преподавал в Интернет. В месте разврата злоумышленник под угрозами расправы развращал и насиловал подростков.

«В целом жертвами злоумышленника стали 19 несовершеннолетних лиц», — говорится в сообщении.

Суд признал мужчину виновным в содержании притонов, изнасиловании и совращении малолетних и несовершеннолетних детей, а также создании изображений порнографического характера с их участием (ч. 2 ст. 149, ч. 2, 3 ст. 153, ч. 1, 2 ст. 156, ч. 3, 4, 5, ст. 301, ч. 3 ст. 302, ч. 1 ст. 304 УК Украины) и приговорил к 15 годам лишения свободы.

Кроме того, осужденный должен выплатить в пользу потерпевших 250 тыс. грн морального ущерба. // УНИАН