В Донецкой области в автомобиле мужчины взорвалась граната

В Донецкой области в результате взрыва, по предварительным данным гранаты, был поврежден автомобиль. На данный момент открыто уголовное производство по правовой квалификации «Покушение на убийство».

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

«Вчера вечером в дежурную часть полиции поступило сообщение от 31-летнего жителя города Родинское. Мужчина пояснил, что когда он сел в свой автомобиль и начал двигаться, сработало неизвестное взрывное устройство. В результате взрыва был поврежден автомобиль. Следственно-оперативная группа на месте происшествия обнаружила и изъяла деформированный металлический фрагмент, похожий на спусковой рычаг запала гранаты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что происшествие обошлось без пострадавших. Сейчас продолжаются следственные действия.

По данному факту следователями начато досудебное расследование по предварительной правовой квалификации по ч.2 ст. 15 п.5 ч.2 ст. 115 «Покушение на убийство» Уголовного кодекса Украины.