В ДТП на Черкащині загинув водій, травмовані пасажири двох авто

Автопригода сталася 4 жовтня неподалік міста Канів. Зіткнулися два автомобілі, ВАЗ та HondaCr-v. Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження.

Попередньо поліцейські встановили, що 50-річний водій ВАЗ, під час обгону транспортного засобу, виїхав на зустрічну смуху руху та скоїв зіткнення з автомобілем HondaCr-v, під керуванням 40-річного водія.

Внаслідок зіткнення 50-річний водій автомобіля ВАЗ загинув на місці ДТП, 26-річного пасажира ВАЗ та 40-річного пасажира HondaCr-v з травмами доставили до лікарні.

Слідчі розпочали розслідування за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) КК України. Правоохоронці встановлюють повні обставини автопригоди. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Черкаської області