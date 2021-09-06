В ДТП на Харківщині загинула жінка та постраждала дитина

75-річного водія автомобіля «BYD» затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Повідомлення про подію надійшло до відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області 5 вересня о 12:46. В селі Кутузівка Харківського району сталося зіткнення транспортних засобів «Hyundai» та «BYD».

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що водій автомобіля «BYD», рухаючись в напрямку Харкова, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіштовхнувся з «Hyundai», який рухався у зустрічному напрямку. Від отриманих тілесних ушкоджень на місці події загинула 73-річна жінка – пасажир автомобіля «Hyundai». Ще одна пасажирка вказаної автівки – 14 річна дівчинка, доставлена до лікарні.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст . 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Відділ комунікації поліції Харківської області