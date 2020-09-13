У столиці судитимуть жінку, яка викрала гаманець у пасажира підземки

За скоєне 21-річній жительці Закарпатської області загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Правоохоронці під час відпрацьовуння однієї із станцій столичної підземки, звернули увагу на молоду дівчину, поведінка якої здалася підозрілою. Поліцейські побачили, що жінка постійно озиралась серед пасажирів, а згодом витягла з кишені чоловіка гаманець з грошима та документами.

Як розповів слідчий управління поліціі в метрополітені Тарас Корніцький жінку відразу затримали правоохоронці та доставили до управління поліції:

«Ми встановили, що зловмисниця вже неодноразово потрапляла в поле зору правоохоронців за скоєння аналогічних злочинів. 21-річну жительку Закарпатської області затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом управління поліції в метрополітені зловмисниці повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

На даний час досудове розслідування завершено та матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом слідчі скерували до суду. За такі протиправні дії жінці загрожує покарання у вигляді арешту на строк від трьох до шести місяців або обмеження волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Відділ комунікації поліції Києва