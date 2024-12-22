В ДТП у Соломʼянському районі столиці постраждали троє людей (фото)

Інформація про дорожньо-транспортну пригоду до столичної поліції надійшла сьогодні близько 15:00.

Попередньо відомо, що керманич Mercedes, рухаючись по проспекту Повітряних сил, виїхав на зустрічну смугу, де здійснив зіткнення з трьома транспортними засобами – Hundai, Citroen та Volkswagen.

Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали троє громадян, серед яких і винуватець події. Всіх постраждалих лікарі ушпиталили до медичних закладів.

На місці працює слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку та патрульні поліцейські. Інформацію буде оновлено.

Поліція Києва