В Гнівані вбили директора кар’єру Віктора Берещука

Вчора ввечері у Гнівані підстрелили людину. На місце виїхала поліція. Про це повідомили в обласному главку.

— На місце виїхала слідчо-оперативна група. Одразу опитували свідків. Подробиці з’ясовуються, — розповідає журналістці «20 хвилин» прес-офіцер відділу комунікації вінницької обласної поліції Анна Олійник.

Потерпілий – директор Гніванського кар’єру Віктор Берещук. Це підтвердили в поліції.

В обласному главку поліції розповіли перші подробиці про вбивство.

За інформацією відомства, повідомлення про злочин надійшло до поліції близько 16.30 год. За хвилину найближчий екіпаж місцевої поліції прибув на місце та затримав підозрюваних.

У поліції додають, що з вогнепальним пораненням 62-річний потерпілий був доставлений до лікарні, де під час надання медичної допомоги помер.

— Двох зловмисників поліцейські затримали 4 березня одразу після вчинення злочину. У їх машині вилучили кілька одиниць вогнепальної зброї, набої та комплект автомобільних номерних знаків, — кажуть у відділі комунікації поліції Вінницької області.

Затримані поміщені до ізолятора тимчасового тримання.

Наразі слідчі з’ясовують мотиви та обставини вбивства. Слідчим управлінням поліції розслідується кримінальне провадження за статтею 115 ККУ (умисне вбивство), за що передбачено до 15 років ув’язнення. З’ясовуються усі обставини злочину.