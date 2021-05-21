В Харькове мотоциклист после ДТП избил в больнице врача и медсестру и сбежал

В Харьковской области в пятницу, 21 мая, пьяный мотоциклист устроил драку в больнице и скрылся. Правоохранители нашли хулигана, и возбудили уголовное производство.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Харьковской области.

В Чугуевскую центральную больницу обратился мужчина с травмой ноги, которую он получил в результате дорожно-транспортного происшествия. В медицинское учреждение раненого привез его брат.

Мужчины возмутились из-за того, что их попросили немного подождать, и устроили драку. Из-за алкогольного опьянения они вели себя очень агрессивно. Травмированный мотоциклист избил врача и ударил медицинскую сестру. После этого мужчины покинули больницу.

Правоохранители, которых вызвали сотрудники медицинского учреждения, оперативно разыскали 26-летнего мужчину.

Полицейские составили на водителя мотоцикла протоколы по ст. 124, ч. 4 ст. 130 и ч. 2 ст. 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях и открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. // «Апостроф»