В Харькове мужчина во время ссоры выстрелил в живот оппоненту

Теперь буяну может грозить до семи лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП.

По данным полиции, инцидент произошел на улице Магнитогорской. У хозяйки частного дома и ее родственников приключился конфликт с двумя квартирантами. В ходе выяснения отношений 48-летний мужчина выстрелил в живот племяннику женщины. С места происшествия пострадавшего доставили в больницу. Теперь фигуранту может грозить до семи лет тюрьмы по статье 296 УК Украины («хулиганство»). Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи. // newsroom.kh.ua