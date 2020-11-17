В Харькове на остановке транспорта нашли убитого мужчину

Полиция устанавливает обстоятельства смерти мужчины в Новобаварском районе Харькова

Сегодня, 17 ноября, около 5:50 в полицию поступило сообщение о том, что на остановке транспорта на улице Москалевской лежит труп человека в крови, сообщили Depo.Харьков в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

Погибшим оказался 47-летний местный житель. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.

Причина смерти мужчины выясняется.