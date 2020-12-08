В Харькове райвоенкома поймали на взятке в 600 долларов

За эту сумму майор обещал призывнику военный билет.

Вчера, 7 декабря, «на горячем» поймали начальника одного из районных военкоматов Харьковской области.

По данным военной прокуратуры, военком вымогал у призывника 600 долларов США, за которые обещал помочь «откосить» от армии и выдать военный билет.

Майора задержали после получения взятки. Деньги изъяли. Расследование продолжается. Вскоре ему должны сообщить о подозрении.

Напомним, в январе 2019 года на взятке попался сотрудник другого райвоенкомата. Тогда за военный билет он требовал 500 долларов. // МГ Объектив