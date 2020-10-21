В Харькове разоблачили работника СБУ, который продавал служебную информацию

В Харькове работника Службы безопасности Украины задержали за продажу служебной информации

Старшего оперуполномоченного УСБУ в Харьковской области задержали на взятке, сообщил Depo.Харьков руководитель пресс-центра Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По предварительной информации, сотрудник областного управления передавал заинтересованным лицам служебную информацию с ограниченным доступом. Стоимость «услуги» составляла от 3 до 5 тыс. долларов.

Правоохранители задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения второй половины взятки в размере 2,5 тысячи долларов.

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

В Офисе генпрокурора добавили, что сотрудник СБУ требовал и получил 5 тыс долларов от жительницы Харькова за розыск угнанного автомобиля, а также содействия изъятию и возвращению ей транспортного средства.