В Харькове сотрудника контрразведки СБУ подозревают в продаже психотропов
В Харькове силовики задержали сотрудника военной контрразведки СБУ. Мужчине инкриминируют распространение психотропных веществ.
Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере объединенных сил.
По данным следствия, правоохранитель в течение двух месяцев продавал гражданскому лицу PVP. 21 марта сотрудника Службы безопасности задержали сразу после сбыта запрещенного вещества. Обстоятельства дела устанавливают Государственное бюро расследований вместе с Главным управлением внутренней безопасности СБУ. // newsroom.kh.ua
Фото: Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних силTweet