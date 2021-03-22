В Харькове сотрудника контрразведки СБУ подозревают в продаже психотропов

В Харькове силовики задержали сотрудника военной контрразведки СБУ. Мужчине инкриминируют распространение психотропных веществ.

Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере объединенных сил.

По данным следствия, правоохранитель в течение двух месяцев продавал гражданскому лицу PVP. 21 марта сотрудника Службы безопасности задержали сразу после сбыта запрещенного вещества. Обстоятельства дела устанавливают Государственное бюро расследований вместе с Главным управлением внутренней безопасности СБУ. // newsroom.kh.ua

Фото: Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил