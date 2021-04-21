В Харькове совершено ограбление обменного пункта

В Харькове неизвестный напал на кассира обменного пункта и, угрожая пистолетом, забрал из кассы 1,6 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Харьковской области.

21 апреля в 20:10 в полицию обратилась работница обменного пункта по проспекту Героев Сталинграда и сообщила о преступлении. Женщину с телесными повреждениями доставили в больницу.

По данному факту следственный отдел полиции № 2 хруп № 1 открыл уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители выяснили, когда женщина закрывала дверь обменного пункта, к ней подошел неизвестный и затолкал ее внутрь. Он ударил кассира по лицу и, угрожая расправой, забрал деньги из кассы.

Сейчас полиция изучает записи с камер видеонаблюдения и вещественные доказательства, а также ищет свидетелей случившегося .

Согласно санкции статьи грабителю грозит до пятнадцати лет тюремного заключения с конфискацией имущества. // 057.ua