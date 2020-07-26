В Харькове у автомойки взорвали гранату

В Киевском районе Харькова возле здания автомойки взорвалась граната.

Об этом сообщил руководитель Следственного управления ГУ НП Украины в Харьковской области Сергей Чиж на своей странице в Facebook, передает УНН.

«В полицию от владельца автомойки по адресу улица Глебовская, 1 поступило сообщение о том, что в помещении разбиты окна, поврежден фасад и перед зданием в земле образована воронка. Взрывотехнических управлением оперативно и четко установлено, что ночью произошел взрыв ручной гранаты РГД-5», — написал Чиж.

По его словам, следователи процессуальным руководством устанавливают все обстоятельства и проводят расследование по ч.4 ст.296 УК Украины.

Также в полиции Харьковской области сообщается, что в результате происшествия никто из граждан не пострадал.