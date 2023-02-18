Жителя Шпанова судитимуть за жорстоке вбивство колишньої дружини

Рівненською окружною прокуратурою затверджено та направлено до Рівненського районного суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно жителя Шпанова, обвинуваченого у жорстокому вбивстві колишньої дружини (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України).

Слідством встановлено, що 17 жовтня 2022 року між колишнім подружжям, яке проживало разом, виник конфлікт, у ході якого чоловік наніс жінці числені удари молотком по голові. Від отриманих травм 59-річна потерпіла померла на місці події.

Того ж дня чоловіка затримали у порядку ст. 208 КПК України. 18 жовтня йому повідомлено про підозру, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводили слідчі Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або й довічне.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Рівненської окружної прокуратури