В Харькове убили 71-летнего профессора ХНУИ им. Котляревского

71-летний профессор одного из харьковских вузов получил тяжелые телесные травмы, от которых скончался в больнице.

Нападение на профессора ХНУИ имени И.П. Котляревского произошло 14 ноября, рассказали в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.

«Информация поступила полицейским 18:10 от врача скорой помощи. На мужчину напали, когда он шел домой через пустырь. Злоумышленник напал на него сзади и нанес травмы. От ударов мужчина потерял сознание. Придя в себя, мужчинасмог дойти до дома и рассказать о случившемся жене, которая вызвала медиков», — отметили в ведомстве.

Професор был госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи, где 16 ноября скончался.

По данному факту следственным Московского отдела полиции проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом с предварительной квалификацией по ч.1ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет тюремного заключения.

В настоящее время полиция осуществляет оперативно-следственные действия, направленные на установление личности преступника и его задержания. // 057.ua