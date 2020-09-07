В Харькове задержали иностранца, зарезавшего своего двоюродного брата

Харьковские полицейские задержали гражданина Республики Азербайджан за убийство родственника.

5 сентября в 22:35 в Основянский отдел полиции поступила информация о том, что на проспекте Гагарина между 28-летним мужчиной и его 19-летним двоюродным братом возникла драка. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Харьковской области.

Во время выяснения отношений нападавший мужчина нанес родственнику ножевое ранение в грудную клетку. От полученных травм 19-летний парень умер.

«7 сентября сотрудники полиции задержали 28-летнего гражданина Республики Азербайджан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас ему сообщили о подозрении в совершении преступления», — рассказали полицейские.

По факту происшествия следователь открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. // 057.ua