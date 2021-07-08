В Харькове женщина ограбила нового знакомого из Tinder

В Харькове суд назначил условное наказание женщине, которая ограбила нового знакомого из Tinder

Женщина познакомилась с мужчиной с целью грабежа, говорится в приговоре Киевского районного суда Харькова, передает Depo.Харьков.

По данным суда, обвиняемая 19 марта 2021 года в приложении «Tinder» познакомилась с мужчиной, которому предложила встретиться вечером. Около 22:00 женщина приехала в условленное место на такси, забрала там мужчину и приказала водителю ехать на кладбище. Выйдя из авто женщина отвела пострадавшего на расстояние около 20 метров. Там, угрожая новому знакомому, который был физически слабее и меньше телосложением, чем она, злоумышленница отобрала телефон Apple и 200 долларов. После ограбления женщина вернулась к такси и уехала.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса Украины и назначил ей наказание в виде одного года лишения свободы с испытательным сроком в один год.