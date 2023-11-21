В суді довели вину шахрая: харків’янин відбуватиме строк за ґратами

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним у шахрайстві (ч. 3 ст. 190 КК України в редакції, чинній до 11.08.2023). Йому призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі.

Прокурори довели, що харків’янин, який раніше притягався до кримінальної відповідальності за грабіж, у липні цього року вчинив новий злочин.

Так, чоловік придбав з рук, у свого знайомого, мобільний телефон у борг. Уже користуючись девайсом, зловмисник зрозумів, що грошей на виплату боргу не вистачає, і знайшов вихід — нажитися на інших людях.

Чоловік зміг авторизуватися в месенджері від імені попереднього власника телефону. Шахрай розіслав повідомлення родичам знайомого з проханням переказати гроші на картку, пояснивши, що потрапив у скрутне становище. Введені в оману матір і дружина попереднього власника телефону, вважаючи, що спілкуються з родичем, перерахували гроші на картку зловмисника.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину.

Обвинувальний вирок виніс Жовтневий районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Харківська обласна прокуратура