В Харьковской области экс-руководитель вуза подозревается в растрате около ₴300 тыс.

В Харьковской области бывшему и. о. ректора одного из вузов сообщили о подозрении в растрате около 300 тысяч гривен бюджетных средств.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служб прокуратуру Харьковской области.

«… сообщено о подозрении бывшему и. о. ректора одного из вузов по факту растраты чужого имущества, совершенной в крупных размерах (ч. 4 ст. 191 УК Украины)», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования установлено, что бывший руководитель одного из вузов утвердил Положение о функционировании Центра заочного, дистанционного и последипломного образования и Деканата по работе с иностранными студентами в период времени с декабря 2014 года по июль 2018 года. В составе подразделений университета отсутствует заочный факультет, а деканат по работе с иностранными студентами является совещательным органом в структуре факультета и не может возглавляться деканом. Установлено, что указанные подразделения фактически не существовали и свои функции не выполняли.

«Руководитель назначил на должности и. о. декана заочного факультета и декана по работе с иностранными студентами двух других лиц. Указанный мужчина согласовал выплаты в виде надбавок к заработной плате за дополнительную нагрузку в виде руководства Центром и деканатом двум указанным лицам. На основании этого на их счета безосновательно были перечислены бюджетные средства на общую сумму около 300 тыс. грн», — говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.