Житель Миколаївщини під час суперечки застрелив чоловіка

За процесуального керівництва Миколаївської окружної прокуратури слідчими повідомлено про підозру 49-річному жителю с. Лоцкіне Баштанського району у вчиненні умисного вбивства 36-річного жителя с. Мішково-Погорілове (ч.1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, 8 квітня 2022 року між чоловіками виник конфлікт, у ході якого зловмисник зі своєї рушниці вистрелив не менше 4 разів в область голови та тулубу потерпілого. Від отриманих вогнепальних поранень чоловік помер на місці.

Бажаючи не бути викритим у скоєному, підозрюваний відтягнув закривавлене тіло потерпілого в чагарник неподалік р. Інгул та відразу покинув населений пункт.

Однак завдяки оперативності дій правоохоронних органів 9 квітня 2022 року його було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

До суду підготовлено клопотання про обрання стосовно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Миколаївська обласна прокуратура