В Харьковской области уголовника задержали за надругательство над могилами

На Харьковщине задержали 43-летнего ранее судимого мужчину за надругательство над могилами на одном из местных кладбищ.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.

«Оперативники Харьковского отдела полиции разоблачили в совершении серии преступлений ранее судимого 43-летнего жителя города Пивденное», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в сентябре текущего года в полицию начали поступать сообщения от местных жителей о повреждении памятников и похищении металлических рельс на одном из кладбищ, расположенном в городе Пивденное.

«Полицейские начали оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, причастного к совершению преступлений. В результате в поле зрения сотрудников районной полиции попал 43-летний мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Следствие установило его причастность еще к 13 аналогичным преступлениям. Похищенные металлические изделия он сдавал в пункт приема металла», — добавляется в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет. 16 ноября мужчине сообщено о подозрении в совершении преступлений.