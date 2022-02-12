В харьковской реке обнаружено тело убитого мужчины

О страшной находке в Харькове сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, в Харькове найден труп мужчины. Мертвое тело обнаружено в воде у Журавлевской плотины.

У погибшего к рукам привязаны шлакоблоки. Понятно, что о несчастном случае или самоубийстве здесь речь не идет.