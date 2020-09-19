В Херсоне группа мужчин на авто устроила стрельбу

Сегодня, 19 сентября, в дневное время на линию 102 обратилась сотрудница Главного управления Национальной полиции области. Она сообщила, что стала свидетелем конфликта на площади Дубинды. Один из участников происшествия выхватил пистолет и несколько раз выстрелил в своего оппонента. Затем они сели в автомобили Chevrolet Lacetti и Volkswagen Golf и поехали по улице Залаэгерсег.

На поиски указанных транспортных средств немедленно отправились экипажи патрульных. На улице Херсонской в Антоновке инспекторы заметили автомобили и остановили.

В Chevrolet при поверхностной проверки стражи порядка заметили два пистолета, а также гранату, похожую на боевую.

Всех участников происшествия патрульные задержали. Мужчины рассказали, что конфликт у них возник по недоразумению на дороге.

Для выяснения всех обстоятельств на место инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Днепровского отделения полиции. // Online Херсон