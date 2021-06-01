В Херсоне менеджер телеканала «Суспільне» требовала от подчиненных 50% от премий

В Херсоне задержали менеджера акционерного общества, которая требовала от подчиненных 50% от начисленных премий.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Херсонской области.

Следователи Херсонского городского управления полиции при оперативном сопровождении СБУ и под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры разоблачили схему незаконного обогащения, которую организовала менеджер акционерного общества. Ее подчиненные получали премии только при условии, что часть этих средств возвращали наличными ей лично.

По данным предварительного следствия, должностное лицо требовала от работников общества 50% от начисленных им ежемесячных премий. Менеджера задержали в ее служебном кабинете во время получения им неправомерной выгоды в сумме около 3000 гривен. Сейчас деньги изъяты, опечатаны и приобщены к материалам уголовного производства в качестве вещественных доказательств.

Следователи задержали женщину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открытое уголовное производство по части 3 статьи 368 «Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом» Уголовного кодекса Украины (карается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества). Продолжаются первоочередные следственные действия.

Тем временем по данным «ХЕРСОН Онлайн», задержанной оказалась менеджер херсонского филиала телеканала «Суспільне». // Преступности.НЕТ