В Херсоне трое уголовников ограбили прохожего

Жертвой грабителей в Херсоне стал 54-летний горожанин. Выяснилось, что в вечернее время мужчина вышел в магазин. По дороге он встретил трех мужчин, которые начали к нему приставать. Между горожанами возник конфликт.

В итоге прохожего избили и ограбили: нападавшие отобрали у него мобильный телефон и музыкальную колонку.

Когда пострадавший пришел в себя, о случившемся сообщил правоохранителям. Стражи порядка провели ряд оперативных мероприятий и вскоре преступники были установлены. Ими оказались горожане в возрасте от 25 до 37 лет, которые ранее уже имели проблемы с законом. Вскоре грабителей задержали.

Однако награбленное они уже успели “скинуть”, а вырученные денежные средства – потратить.

По факту ограбления открыто уголовное производство. За содеянное преступникам “светит” срок от 4 до 6 лет лишения свободы. // kherson.net.ua