В Херсоне задержали полицейских, вымогавших деньги с владельцев «евроблях»

Схема вымогательства взяток, организованная полицейскими патрульными службами, действовала на Херсонщине.

Полицейские обложили «данью» местных владельцев нерастаможенных транспортных средств с иностранной регистрацией. Они вынуждены были платить взятку за беспрепятственное использование своих автомобилей.

Об этом сообщает Depo.Херсон со ссылкой на Управление СБ Украины в Херсонской области.

По данным следствия, организовал схему инспектор сектора реагирования патрульной полиции совместно с полицейским одного из райотделов полиции Главного управления Нацпола в Херсонской области.

Взяточников задержали на горячем вблизи райотдела полиции при получении второго «транша» — 10 тыс. гривен. Общая сумма взятки составила 13,5 тыс. гривен. Именно столько должен был уплатить владелец машины в обмен на гарантию непривлечения его к административной ответственности за использование транспортного средства с иностранной регистрацией.

Решается вопрос по поводу сообщения задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие для выявления всех причастных к схеме лиц.