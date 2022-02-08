В Херсоні депутата підозрюють у привласненні бюджетних коштів на суму понад ₴13 мільйонів

Нагадаємо, що слідчим управлінням поліції Херсонщини під процесуальним керівництвом обласної прокуратури розслідується кримінальне провадження про незаконне заволодіння грошовими коштами бюджету одного з селищ. Підозрюваними є колишній селищний голова, а нині – депутат однієї з міських рад, колишній секретар селищної ради, двоє приватних підприємців та інженер технагляду. Наразі усім інкримінують скоєння злочинів у складі організованої групи.

За словами керівника відділу детективів обласного управління поліції Ігора Дем’янюка, слідчі встановили, що фігуранти розробили схему та привласнювали кошти місцевого бюджету, які були виділені на капітальний ремонт доріг на території селища.

Вчора, 07 лютого, ексголові селищної ради повідомили про нову підозру в скоєнні злочину в складі організованої групи, якій нині інкримінують загалом 81 епізод. За висновками фахівців із судових будівельно – технічних експертиз, наразі порушення виявлені в ремонті 26 дорожніх ділянок. Загальна сума привласнених бюджетних коштів становить понад 13 мільйонів гривень. Досудове розслідування триває. Слідством перевіряються інші факти протиправної діяльності колишнього посадовця.

Відділ комунікації поліції Херсонської області