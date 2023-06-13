Жителя Балаклії підозрюють в колабораціонізмі: працював у псевдоправоохороному органі окупантів

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 34-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що після захоплення російськими військовими м. Балаклія місцевий мешканець добровільно пішов на співпрацю з ворогом.

Чоловік обійняв посаду «участкового инспектора отдела участковых инспекторов полиции УВД ВГА Харьковской области».

До його «обов’язків» входило: охорона адміністративної будівлі тимчасової цивільної адміністрації м. Балаклія, здійснення контрольно–пропускного режиму, огляд речей громадян, збір коштів за оренду торгових місць на території «Центрального ринку» та підтримання «порядку» на закріпленій дільниці.

Правоохоронці викрили колаборанта. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводить СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура