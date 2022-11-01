Псевдоволонтери привласнили понад мільйон гривень, зібраних під приводом лікування важкохворих дітей і військовослужбовців

31 жовтня у Могилів-Подільському районі слідчі слідчого управління обласного главку поліції спільно з оперативниками відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД задокументували злочинну діяльність групи шахраїв. Аферисти під прикриттям благодійного фонду збирали гроші на потреби Збройних сил України, лікування військовослужбовців та важкохворих дітей. За такий злочин їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Фігуранти, віком 30 та 62 роки, молодший з яких раніше судимий за аналогічний злочин, у соціальній мережі розмістили оголошення від імені однієї з благодійних організацій. Зловмисники звертались з проханням до небайдужих громадян допомогти у зборі коштів на лікування українських захисників та важкохворих дітей, а також на потреби ЗСУ. У своєму повідомленні вони вказували номери банківських рахунків, на які усі бажаючі могли перерахувати гроші.

В ході проведення досудового розслідування з’ясувалось, що підозрювані не мають жодного відношення до вказаного благодійного фонду.

Оперативним шляхом правоохоронці встановили осіб, причетних до шахрайської схеми.

В межах відкритого кримінального провадження за ч.3 ст. 190 ККУ (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) працівники поліції провели обшуки за місцем проживання підозрюваних. У результаті слідчих дій вилучили обріз гладкоствольної рушниці та набої до неї, 8 банківських карток, 9 мобільних телефонів з sim-картами, ноутбук, флеш-накопичувач, печатку, тримачі для sim-карток, чорнові записи, а також автомобіль Toyota.

У процесі документування злочинної діяльності встановлено, що в такий спосіб зловмисникам вдалося зібрати понад мільйон гривень.

Наразі поліцейські встановлюють осіб, які стали жертвами аферистів.

Тривають слідчі дії.

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Відділ комунікації поліції Вінницької області