32-річного жителя Сміли підозрюють у вбивстві 2-х річної дитини

За процесуального керівництва прокурорів Смілянської окружної прокуратури повідомлено про підозру жителю міста Сміли за фактом вбивства, вчиненого через необережність та залишення без допомоги особи, що в подальшому спричинило смерть особи (ч. 1 ст. 119, ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу України).

За даними слідства 32-річний вітчим, схопивши за руку 2-х річну хлопчика своєї співмешканки, кинув його на підлогу, внаслідок чого дитина вдарилася головою. В подальшому не викликав швидку медичну допомогу для малолітнього, та поклав хлопчика спати.

Сина, який вже не подавав ознак життя, виявила матір та викликала медиків швидкої допомоги, які по приїзду констатували смерть останнього.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України, повідомлено про підозру за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 119, ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу України.

На даний час вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У разі доведення причетності до інкримінованих кримінальних правопорушень зловмиснику загрожує покарання у виді позбавлення волі від трьох до восьми років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури