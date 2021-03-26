На хабарі у 1200 доларів затримали начальника управління Слов’янської міськради

Посадовець налагодив корупційний механізм видачі дозвільних документів.

Викрили діяльність посадовця оперативники управління стратегічних розслідувань в Донецькій області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями.

За даними слідства, начальник одного з управлінь Слов’янської міської ради «сприяв» у видачі дозволів на розміщення малих архітектурних споруд. За «вирішення питання» посадовець вимагав від громадянина 1200 доларів США неправомірної вигоди.

Сьогодні, 26 березня, фігуранта затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання коштів. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

За вимагання та отримання неправомірної вигоди чинним законодавством передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі слідчого управління ГУНП в Донецькій області за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України