Завершено справу щодо шести осіб, які створили злочинну організацію задля привласнення держкоштів

Серед організаторів та учасників злочинної організації — заступник директора газопромислового управління підрозділу держпідприємства, керівники приватного та комунального підприємств, їх працівники.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Харківській області та слідчі слідчого управління обласної поліції не лише викрили корупційну схему привласнення коштів держпідприємства, а й встановили її організаторів, учасників та роль кожного у ній. За даними слідства, підрядна організація на замовлення газопромислового управління надавала послуги з вивезення відходів буріння на утилізацію до комунального підприємства.

Для того, щоб заволодіти державними коштами, посадові особи внесли до офіційних документів фіктивні відомості. А саме – до переліку виконаних послуг внесли роботи, які не виконувалися, тим самим збільшивши обсяги утилізованих відходів та вартість цих робіт. Крім того, комунальне підприємство не мало відповідних технічних можливостей для утилізації такого виду відходів.

Кожен з учасників достеменно знав про такі факти та, не зважаючи на них, підписали документи. В результаті чого на рахунки підрядних організацій безпідставно перерахували майже 850 тисяч гривень. Отримані внаслідок протиправних дій кошти були розподілені між всіма учасниками оборудки в залежності від участі кожного в ній.

Наразі поліцейські завершили досудове розслідування стосовно шести осіб та направили обвинувальний акт до суду. Дії фігурантів кваліфіковані за ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1, 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво досудового розслідування здійснювала Харківська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України